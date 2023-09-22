ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Черным морем. Об этом российское оборонное ведомство сообщило в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря два украинских беспилотных летательных аппарата. Один из них был подбит вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова, а другой – в Туапсинском районе Краснодарского края, уточнили в ведомстве.

В ночь на 21 сентября Минобороны России заявило о пресечении массовой атаки ВСУ беспилотниками по объектам на территории РФ. По данным ведомства, над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым были сбиты 19 украинских беспилотников и по одному БПЛА были уничтожены над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Минобороны рассказало о самой массовой попытке атаки украинских БПЛА на территорию РФ