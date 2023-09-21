Минобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России заявило о пресечении массовой атаки ВСУ беспилотниками по объектам на территории РФ. Об этом российское оборонное ведомство сообщило в телеграм-канале.

"В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских беспилотников. Также по одному беспилотнику были уничтожены над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее Украина в ночь на 13 сентября атаковала Севастополь десятью крылатыми ракетами, а также тремя безэкипажными катерами.

В результате вражеских действий произошло возгорание на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе, в результате которого пострадали 24 человека. Кроме того, оказались повреждены два корабля, которые находятся на ремонте.



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