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22 сентября, 16:16

Регионы

В центре Севастополя ограничили движение транспорта

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Часть центра Севастополя перекрыта для движения, общественный транспорт следует до площади Суворова и Ушакова. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального департамента транспорта и дорог.

"Движение катеров и парома временно приостановлено. Компенсационные автобусы на Северную сторону осуществляют движение с 5-го километра Балаклавского шоссе", – говорится в сообщении.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Глава региона призвал при обнаружении таких элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.

В результате атаки один российский военнослужащий погиб. Позднее в Минобороны уточнили, что он не умер, а пропал без вести. В ведомстве добавили, что силы ПВО РФ сбили пять ракет.

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

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