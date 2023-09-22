В центре Севастополя ограничили движение транспорта

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Часть центра Севастополя перекрыта для движения, общественный транспорт следует до площади Суворова и Ушакова. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального департамента транспорта и дорог.

"Движение катеров и парома временно приостановлено. Компенсационные автобусы на Северную сторону осуществляют движение с 5-го километра Балаклавского шоссе", – говорится в сообщении.

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Глава региона призвал при обнаружении таких элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.

В результате атаки один российский военнослужащий погиб. Позднее в Минобороны уточнили, что он не умер, а пропал без вести. В ведомстве добавили, что силы ПВО РФ сбили пять ракет.

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота