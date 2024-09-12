Папа Франциск назначил нового католического епископа в России

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Папа Римский Франциск назначил генсекра Конференции католических епископов России (ККЕР) священника Штефана Липке вспомогательным епископом епархии в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Святейшего Престола.

Также ему вверили титулярный престол Арены. Липке родился в 1975 году в немецком Эссене. После обучения в университете и высшей духовной семинарии он поступил в Папский Григорианский университет в Риме.

В 2002 году рукоположен в священники. С 2011 года он служил в епархии Новосибирска, в том числе в Католической гимназии и приходе Томска.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение сана иерея Виталия Беляева, который нарушил 17, 25 и 27-й пункты правил Святых Апостолов, запрещающих повторный брак, блуд, воровство и избиение людей, а также нарушение 9-го правила Константинопольского Двукратного собора, который осуждает телесные наказания.

