Папа Римский присвоил дворянский титул членам российской семьи

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Папа Римский Франциск присвоил дворянское звание председателю Всемирного союза староверов (ВСС) Леониду Севастьянову и его супруге, оперной певице Светлане Касьян в честь 2025-го юбилейного года. Об этом рассказал глава ВСС в беседе с РИА Новости.

Севастьянов рассказал, что получил звание 27 декабря. Теперь его дети и внуки тоже станут дворянами.

Папа Римский объявляет Юбилейный год каждые 25 лет. Следующий год станет 27-м по очереди со времени установления этой традиции папой Бонифацием VIII в 1300 году. Изначально Юбилейный год праздновали каждые 100 лет, но затем было принято решение проводить их каждые полвека, а спустя время – каждые 25 лет.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что изучила свое генеалогическое древо и узнала, что в ее роду были представители благородных кровей – дворяне и священники. Артистка также призналась, что она русская, однако есть у нее и украинские корни.

