Главархив рассказал о увлечении москвичей родословными

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В 2019 году в учреждения столичного Главархива поступило 109 тысяч обращений, а читальные залы посетили более 32 тысяч человек, сообщили в пресс-службе учреждения.

Там отметили, что к материалам архива обращаются по различным вопросам: от установления родства до изучения документов об истории архитектуры города.

Также москвичи разыскивают в архивных фондах документацию по истории городского транспорта и разработки образцов авиационной техники, передает Агентство "Москва".

При этом приоритетной темой является поиск генеалогической информации о родственниках на основании документов дворянских родов, спискам купцов, личным делам студентов.

В пресс-службе добавили, что все желающие провести самостоятельное историческое исследование могут обратиться в читальные залы Главархива.

Девять связок документов военного времени о работе эвакуационных госпиталей ранее нашли во время капитального ремонта в стене одного из хранилищ Главархива.