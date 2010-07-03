Москвичи передали в Главархив более 5,4 тыс документов времен ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи передали в Главархив через центры "Мои документы" более 5,4 тысячи материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны. Среди них дневники солдат, фотографии, письма с фронта, рисунки, карты военных действий, а также предметы одежды и быта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Принесенные вещи упаковывают и передают на хранение в архив. Кроме того, при необходимости предметы и документы реставрируются.

Акция стартовала 9 апреля. Она проводится впервые и носит бессрочный характер. Предметы, переданные москвичами, будут использовать в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива.

Документы могут принять в любом центре "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение, а также выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.

