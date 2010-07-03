Уникальные документы военного времени нашли в стене Главархива

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девять связок документов военного времени о работе эвакуационных госпиталей нашли во время капитального ремонта в одном из хранилищ Главархива Москвы.

Ранее помещение принадлежало медицинским организациям столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, в документах подробно описана работа эвакуационных госпиталей в столице, которые начали формировать в 1940 году.

"Сотрудники Главархива говорят, что будут использовать найденные материалы для выставок и издательской деятельности", – рассказал мэр.

В частности, исследователям стали доступны 168 дел Мосгорздравотдела за 1940–1946 годы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Особый интерес представляют фотоальбомы, диаграммы и графики к отчетам учреждений. Кроме того, найдены стенограммы научных конференций врачей.

До этого сотрудники Главного архивного управления столицы обнаружили документы, напечатанные на упаковочной бумаге в годы войны.