Ватикан назвал сложной клиническую картину госпитализированного Папы Римского

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Клиническая картина Папы Римского Франциска, который был госпитализирован, сложная. Он остается в больнице, сообщила служба печати Святого престола.

"Результаты тестов, проведенных в последние дни и сегодня, выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей, что привело к дальнейшей модификации терапии", – цитирует службу РИА Новости.

Как указывается в сообщении, понтифику требуется больничное лечение.

Служба печати Святого престола 6 февраля заявляла, что Папа Римский будет работать из дома из-за бронхита. Также из-за простуды понтифик не стал читать проповедь на всеобщей аудиенции 5 февраля.

14 февраля Папа Римский был госпитализирован для прохождения лечения. По этой причине мероприятия с его участием были отменены до 17 февраля включительно. Была отменена аудиенция, запланированная на 15 февраля, а также встреча с деятелями искусства, намеченная на 17 февраля.

