Папа римский назвал народы России и Украины братскими

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Россияне и украинцы – двоюродные братья, которые должны прийти к взаимопониманию. Об этом заявил папа римский Франциск во время проповеди на французском острове Корсика, передает Vatican News.

"Война — это всегда поражение. Мир всему миру!", – сообщил Понтифик.

Он также призвал к миру в Палестине, Израиле, Ливане, Сирии и на всем Ближнем Востоке. После проповеди Папа римский планирует встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Понтифик неоднократно призывал остановить боевые действия на Украине. Ватикан предлагал свои посреднические услуги в возможных переговорах стран.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск освятил список римской иконы Богоматери Salus Populi Romani (на латыни – "Покров римского народа") для архиепархии Божией Матери в Москве.