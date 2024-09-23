Все аудиенции Папы Римского отменили из-за его недомогания

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У 87-летнего Папы Римского Франциска появились проблемы со здоровьем, поэтому все его аудиенции, запланированные на понедельник, отменили, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Там подчеркнули, что такое решение было принято в качестве меры предосторожности, учитывая предстоящую поездку понтифика. Он испытывает легкое недомогание.

Недавно Папа Римский вернулся из своего самого продолжительного зарубежного турне по странам Юго-Восточной Азии и Океании. В конце недели он собирается отправиться в Бельгию и Люксембург.

В сентябре Папа Римский Франциск назначил генсекра Конференции католических епископов России (ККЕР) священника Штефана Липке вспомогательным епископом епархии в Новосибирске. Также ему вверили титулярный престол Арены.

Липке родился в 1975 году в немецком Эссене. После обучения в университете и высшей духовной семинарии он поступил в Папский Григорианский университет в Риме. В 2002 году рукоположен в священники. С 2011 года он служил в епархии Новосибирска, в том числе в Католической гимназии и приходе Томска.