В Ватикане назвали состояние Папы Римского критическим, но стабильным

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Состояние госпитализированного Папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

В течение последнего времени медики не зафиксировали острых респираторных эпизодов. По данным службы, гемодинамические показатели понтифика остаются постоянными.

Папа Римский был госпитализирован 14 февраля. В Ватикане тогда уточнили, что понтифик не находится на грани смерти, однако все мероприятия с его участием отменены.

Позже выяснилось, что Папе Римскому диагностировали двустороннюю пневмонию. На тот момент его состояние оценивалось как стабильное, хотя общая клиническая картина квалифицировалась как сложная.

Затем у понтифика произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.

Однако, по последним данным, состояние понтифика улучшилось. Тем не менее врачи сохраняли осторожный прогноз.

