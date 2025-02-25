25 февраля, 21:54В мире
В Ватикане назвали состояние Папы Римского критическим, но стабильным
Фото: ТАСС/ЕРА/ANGELO CARCONI
Состояние госпитализированного Папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.
В течение последнего времени медики не зафиксировали острых респираторных эпизодов. По данным службы, гемодинамические показатели понтифика остаются постоянными.
Папа Римский был госпитализирован 14 февраля. В Ватикане тогда уточнили, что понтифик не находится на грани смерти, однако все мероприятия с его участием отменены.
Позже выяснилось, что Папе Римскому диагностировали двустороннюю пневмонию. На тот момент его состояние оценивалось как стабильное, хотя общая клиническая картина квалифицировалась как сложная.
Затем у понтифика произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.
Однако, по последним данным, состояние понтифика улучшилось. Тем не менее врачи сохраняли осторожный прогноз.
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