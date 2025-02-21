Папа Римский пробудет в больнице всю следующую неделю

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Папа Римский Франциск останется в больнице на всю следующую неделю. Об этом заявили врачи понтифика, передает AP.

"Врачи Франциска впервые лично предоставили обновленную информацию о состоянии папы, заявив, что он останется в больнице по меньшей мере на всю следующую неделю", – заявили в издании.

В свою очередь, лечащий врач понтифика Серджо Альфьери заявил на пресс-конференции, что понтифик еще не преодолел критический фазу заболевания, передает ТАСС. По его словам, когда Папа Римский вылечит воспаление легких, у него останется хронический бронхит.

"Пока Папа Римский не вне опасности, но угрозы его жизни сейчас нет. Сегодня он сходил в (больничную. – Прим. ред.) часовню молиться", – добавил Альфьери.

Понтифик начал работать из дома из-за бронхита 6 февраля, а 14-го числа он был госпитализирован. В Ватикане заявили, что Папа Римский не находится на грани смерти, однако все мероприятия с его участием пришлось отменить до 22 февраля включительно.

В свою очередь, Служба печати Святого престола заявила, что у 88-летнего понтифика выявили двустороннюю пневмонию после компьютерной томографии (КТ) грудной клетки. Тогда его состояние оценивалось как стабильное. При этом общая клиническая картина квалифицировалась как сложная. Затем стало известно об улучшении состояния здоровья Папы Римского.

Между тем кардинал Джанфранко Равази не исключил, что понтифик может отречься от Святого престола в связи с состоянием здоровья. Однако председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов опроверг эту информацию после беседы с Папой Римским.

