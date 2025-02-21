Кардинал Равази допустил отречение Папы Римского от престола

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Папа Римский Франциск может отречься от Святого престола в связи с состоянием здоровья. Об этом заявил кардинал Джанфранко Равази.

Как он отметил в беседе с Corriere della Sera, для понтифика важно довести до конца Юбилейный год христианства, посвященный надежде. Если Франциск будет испытывать сложности на фоне плохого здоровья, он может принять решение об отставке, считает Равази.

Папа Римский находится в больнице с 14 февраля. Его доставили в медучреждение с целью лечения затянувшегося бронхита. Однако 18 февраля понтифику диагностировали двустороннюю пневмонию.

Сообщалось, что Франциск провел спокойную ночь в больнице. Утром 20 февраля глава Римско-католической церкви проснулся и позавтракал в кресле.

Ранее представитель Швейцарской гвардии опроверг слухи о подготовке к похоронам Папы Римского. По его словам, регулярные операции продолжатся без изменений.