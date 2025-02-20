Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 11:30

В мире
Главная / Новости /

Ватикан: Папа Римский Франциск провел спокойную ночь в больнице

Папа Римский Франциск провел спокойную ночь в больнице – Ватикан

Фото: ТАСС/ЕPA/FABIO CIMAGLIA

Папа Римский Франциск, у которого выявили двустороннюю пневмонию, провел спокойную ночь в больнице. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Утром понтифик проснулся и позавтракал в кресле, отметили там.

Папа Римский Франциск находится в больнице с 14 февраля. Его доставили в медучреждение с целью лечения затянувшегося бронхита. Однако 18 февраля понтифику диагностировали двустороннюю пневмонию.

Уточнялось, что состояние Папы Римского стабильное. Он также принял итальянского премьер-министра Джорджу Мелони, с которой провел 20-минутную частную беседу.

Представитель Швейцарской гвардии опроверг слухи о подготовке к похоронам понтифика. По его словам, регулярные операции продолжатся без изменений.

Читайте также


за рубежомрелигия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика