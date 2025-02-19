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19 февраля, 21:59

В мире

Состояние Папы Римского Франциска немного улучшилось

Фото: ТАСС/Zuma

Состояние Папы Римского Франциска после обнаружения двусторонней пневмонии стабильное. Об этом заявили в службе печати Святого престола.

Согласно результатам анализов крови, некоторые показатели улучшились.

"После завтрака понтифик читал газеты, потом работал со своими ближайшими помощниками. Он также принял премьер-министра Италии Джорджу Мелони, с которой провел частную беседу, продлившуюся около 20 минут", – заявили в службе.

В свою очередь, премьер-министр Италии рассказала, что понтифик находился в хорошем настроении, он даже шутил и не утратил чувство юмора.

Папа Римский Франциск находится в больнице с 14 февраля. Понтифика госпитализировали для лечения затянувшегося бронхита. Однако 18 февраля Папе Римскому поставили диагноз "двусторонняя пневмония". Теперь он проходит медикаментозную терапию.

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