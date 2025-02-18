Двусторонняя пневмония выявлена у Папы Римского Франциска

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У Папы Римского Франциска выявлена двусторонняя пневмония по результатам компьютерной томографии (КТ) грудной клетки, которая была проведена во второй половине дня 18 февраля. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает ТАСС.

По данным службы, теперь Папе Римскому потребуется медикаментозная терапия. Кроме того, служба печати Святого престола охарактеризовала состояние здоровья 88-летнего понтифика как стабильное. При этом общая клиническая картина квалифицируется как сложная.

О том, что Папа Римский из-за бронхита начал работать из дома, стало известно 6 февраля. Также из-за простуды он не стал читать проповедь на всеобщей аудиенции 5 февраля.

14 февраля понтифика доставили в больницу. В Ватикане опровергли информацию, что Папа Римский якобы находится на грани смерти. Однако из-за болезни мероприятия с его участием были отменены до 22 февраля включительно.

При этом 22 февраля не состоится аудиенция понтифика в рамках отмечаемого Юбилейного года христианства. При этом службу в соборе Святого Петра, запланированную на 23 февраля, вместо главы Римско-католической церкви проведет пропрефект секции новой евангелизации дикастерии по евангелизации монсеньер Рино Физикелла.

