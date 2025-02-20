Швейцарская гвардия опровергла слухи о репетиции похорон Папы Римского

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Представитель Швейцарской гвардии опроверг слухи о подготовке к похоронам на случай смерти Папы Римского Франциска. Об этом сообщает RT со ссылкой на Blick.

"Ранее ходили слухи, что Швейцарская гвардия уже начала активную подготовку к смерти папы", – говорится в сообщении.

По словам представителя гвардии, регулярные операции продолжатся без изменений.

Папа Римский Франциск находится в больнице с 14 февраля. Понтифика госпитализировали для лечения затянувшегося бронхита. Однако 18 февраля Папе Римскому поставили диагноз "двусторонняя пневмония". Теперь он проходит медикаментозную терапию.

19 февраля стало известно о стабильном состоянии понтифика. Согласно результатам анализов крови, некоторые показатели улучшились. В свою очередь, премьер-министр Италии рассказала, что Папа Римский находился в хорошем настроении, он даже шутил и не утратил чувство юмора.

