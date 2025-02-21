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21 февраля, 16:49

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Глава ВСС Севастьянов: Папа Римский чувствует себя хорошо и не рассматривает отречение

Во Всемирном союзе староверов опровергли отречение Папы Римского

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Папа Римский Франциск чувствует себя хорошо и не рассматривает отречение от престола, сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости.

"Я с папой общался утром. Он идет на поправку, у него бессимптомная была пневмония, такая же, как у меня была после ковида", – сказал Севастьянов.

По его словам, Папа Римский мыслит категориями миссии и считает, что свою миссию он пока не выполнил.

У понтифика ранее выявили двустороннюю пневмонию, а мероприятия с его участием продолжают отменять. Кардинал Джанфранко Равази заявил, что не исключает, что Франциск может отречься от Святого престола в связи с состоянием здоровья.

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