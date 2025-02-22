В Ватикане сообщили, что Папе Римскому провели переливание крови

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Папа Римский Франциск перенес затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

"Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, поэтому, как вчера было заявлено, Папа не находится вне опасности. Сегодня утром Папе Франциску понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом", – говорится в сообщении.

При этом понтифик остается в сознании. Он провел день в кресле, и в настоящее время врачи дают сдержанный прогноз по его здоровью, уточнила служба.

Папа Римский начал работать из дома из-за бронхита 6 февраля, а 14-го числа он был госпитализирован. В Ватикане заявили, что Папа Римский не находится на грани смерти, однако все мероприятия с его участием пришлось отменить до 22 февраля включительно.

В свою очередь, служба печати Святого престола заявила, что у 88-летнего понтифика выявили двустороннюю пневмонию после компьютерной томографии (КТ) грудной клетки. Тогда его состояние оценивалось как стабильное. При этом общая клиническая картина квалифицировалась как сложная. Затем стало известно об улучшении состояния здоровья Папы Римского.

Между тем кардинал Джанфранко Равази не исключил, что понтифик может отречься от Святого престола в связи с состоянием здоровья. Однако председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов опроверг эту информацию после беседы с Папой Римским.

