Глава католиков РФ Пецци призвал молиться за Папу Римского

Фото: ТАСС/EPA/ANGELO CARCONI

Глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци призвал верующих католиков к молитве за Папу Римского Франциска. Об этом заявили в телеграм-канале ККЕР.

"Дорогие братья и сестры, призываю всех вас молиться, особенно читать молитву Розария, о нашем Папе Франциске. Настоятелей прошу организовать приходские молитвы Розария перед ежедневными мессами", – говорится в сообщении.

88-летний Папа Римский был госпитализирован 14 февраля. В Ватикане тогда уточнили, что понтифик не находится на грани смерти, однако все мероприятия с его участием были отменены.

Позже выяснилось, что Папе Римскому диагностировали двустороннюю пневмонию. На тот момент его состояние оценивалось как стабильное, хотя общая клиническая картина квалифицировалась как сложная.

Через некоторое время у понтифика произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.

24 февраля пресс-служба печати Святого престола заявила, что клиническое состояние Папы демонстрирует небольшое улучшение, однако врачи пока сохраняют осторожный прогноз.