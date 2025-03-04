Папе Римскому нужна искусственная вентиляция легких в ночные часы

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Состояние Папы Римского Франциска стабильное, однако ему требуется постоянная медпомощь и искусственная вентиляция легких в ночные часы, сообщает служба печати Святого престола.

"Клинические показатели Папы Римского стабильны. Эпизодов дыхательной недостаточности и бронхоспазмов не повторялось. Утром он перешел на высокопоточную кислородную терапию и провел дыхательную физиотерапию", – отмечается в сообщении.

По данным источников Ватикана, пока нельзя говорить о том, что жизни понтифика ничего не угрожает. Респираторные приступы могут повториться, допустили в Ватикане.

Папа Римский был госпитализирован 14 февраля. Позже выяснилось, что ему диагностировали двустороннюю пневмонию. На тот момент его состояние оценивалось как стабильное, хотя общая клиническая картина квалифицировалась как сложная.

Через некоторое время у понтифика произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.

2 марта служба печати Святого престола сообщала о стабильном состоянии Папы Римского. При этом уточнялось, что перспективы выздоровления остаются неопределенными.

