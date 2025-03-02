Состояние Папы Римского Франциска остается стабильным

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Состояние Папы Римского Франциска оценивается как стабильное. Понтифик уже не нуждается в искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

В то же время общее состояние пациента остается тяжелым, и перспективы выздоровления остаются неопределенными.

Франциск был госпитализирован 14 февраля для лечения хронического бронхита. Спустя несколько дней у него диагностировали двустороннее воспаление легких. 28 февраля у 88-летнего понтифика случился приступ бронхоспазма, из-за чего ему срочно потребовалась помощь для поддержания дыхания.