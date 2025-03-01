Папа Римский провел спокойную ночь и проснулся после бронхоспазма

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Папа Римский Франциск спокойно провел ночь после респираторного приступа, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Накануне 88-летний понтифик перенес бронхоспазм, в результате чего ему потребовалась срочная помощь в обеспечении дыхания.

Медики уточняли, что перенесенный приступ усложнил работу органов дыхания. В результате Папе Римскому было решено провести неинвазивную искусственную вентиляцию легких.

По данным источников в Ватикане, врачам потребуется 24–48 часов, чтобы понять, насколько серьезно этот приступ мог ухудшить общую клиническую картину.

Папа Римский был госпитализирован для лечения затянувшегося бронхита 14 февраля. Через несколько дней у него выявили двустороннюю пневмонию.

Позже в Ватикане заявляли, что его состояние остается критическим, но стабильным. Несколько дней подряд служба печати Святого престола сообщала об улучшении состояния Папы Римского.