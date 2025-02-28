28 февраля, 21:26В мире
Папе Римскому провели искусственную вентиляцию легких
Фото: ТАСС/EPA/ALESSANDRO DI MEO
Папа Римский Франциск перенес бронхоспазм и рвоту, говорится в заявлении службы печати Святого престола.
"Бронхоспазм привел к ухудшению работы органов дыхания", – цитирует ТАСС.
Врачи сделали понтифику неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Папа Римский остается в сознании, говорится в заявлении.
Франциск был госпитализирован для лечения затянувшегося бронхита 14 февраля. Через несколько дней у него нашли двустороннюю пневмонию.
Позже в Ватикане заявляли, что его состояние остается критическим, но стабильным. Несколько дней подряд служба печати Святого престола сообщала об улучшении состояния Папы Римского.