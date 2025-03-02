Кардинал Баньяско: поводов для разговоров об отставке Папы Римского нет

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Поводов для разговоров о возможной отставке Папы Римского Франциска на данный момент нет, заявил бывший председатель Итальянской епископской конференции кардинал Анджело Баньяском в интервью газете Repubblica.

При этом, подчеркнул он, нет смысла и говорить о гипотетических последствиях отставки понтифика.

"Церковь, повторяю, не организация, и поэтому эти разговоры, или мысли, о том, что будет, что и как будет сделано, мне кажутся совершенно неуместными. Папа с нами есть и утверждает нас в вере, как это делал Святой Петр", – цитируют сановника журналисты.

Папа Римский был госпитализирован для лечения затянувшегося бронхита 14 февраля. Через несколько дней у него нашли двустороннюю пневмонию.

Позже, 28 февраля, 88-летний понтифик перенес бронхоспазм, в результате чего ему потребовалась срочная помощь в обеспечении дыхания.

В Ватикане указали, что состояние Папы Римского остается стабильным. Понтифику продолжают делать неинвазивную искусственную вентиляцию легких.