Кардинал Баньяско: поводов для разговоров об отставке Папы Римского нет

02 марта, 12:56В мире
Фото: depositphotos/hdcaputo
Поводов для разговоров о возможной отставке Папы Римского Франциска на данный момент нет, заявил бывший председатель Итальянской епископской конференции кардинал Анджело Баньяском в интервью газете Repubblica.
При этом, подчеркнул он, нет смысла и говорить о гипотетических последствиях отставки понтифика.
"Церковь, повторяю, не организация, и поэтому эти разговоры, или мысли, о том, что будет, что и как будет сделано, мне кажутся совершенно неуместными. Папа с нами есть и утверждает нас в вере, как это делал Святой Петр", – цитируют сановника журналисты.
Папа Римский был госпитализирован для лечения затянувшегося бронхита 14 февраля. Через несколько дней у него нашли двустороннюю пневмонию.
Позже, 28 февраля, 88-летний понтифик перенес бронхоспазм, в результате чего ему потребовалась срочная помощь в обеспечении дыхания.
В Ватикане указали, что состояние Папы Римского остается стабильным. Понтифику продолжают делать неинвазивную искусственную вентиляцию легких.
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