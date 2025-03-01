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Состояние Папы Римского Франциска стабильно, говорится в заявлении службы печати Святого престола.

Понтифику продолжают делать неинвазивную искусственную вентиляцию легких.

"Параметры гемодинамики стабильны, он самостоятельно принимает пищу и в сознании. Прогноз остается сдержанным", – цитирует ТАСС.

Франциск был госпитализирован для лечения затянувшегося бронхита 14 февраля. Через несколько дней у него нашли двустороннюю пневмонию. Позже, 28 февраля, 88-летний понтифик перенес бронхоспазм, в результате чего ему потребовалась срочная помощь в обеспечении дыхания.

