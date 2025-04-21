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Власти Аргентины объявят неделю траура в связи с кончиной Папы Римского Франциска, который родился в Буэнос-Айресе, заявил представитель президента страны Мануэль Адорни на своей странице в соцсети Х.

"Ушел из жизни папа Франциск Хорхе Бергольо (мирское имя. – Прим. ред.). Духовный лидер и наставник миллионов мужчин и женщин", – написал он, добавив, что соответствующий указ будет отдан лидером республики Хавьером Милеем.

Понтифик ушел из жизни 21 апреля в 07:35 по местному времени (08:35 по московскому) в возрасте 88 лет. Начиная с середины февраля 2025 года он находился в больнице из-за двусторонней пневмонии.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского, отметив, что Франциск был верным служителем христианства, пользовался международным авторитетом и активно развивал диалог с Русской православной церковью.

Более того, понтифик играл важную роль в сотрудничестве Римско-католической церкви с РПЦ во многих направлениях, подчеркнул секретарь по межхристианским отношениям ОВЦС Московского патриархата иеромонах Стефан. В связи с этим РПЦ примет участие в похоронах Папы Франциска, направив высокую церковную делегацию, что соответствует церковному протоколу.