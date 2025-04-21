Матчи Серии А в Италии отменили из-за смерти Папы Римского

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В Италии из-за смерти Папы Римского Франциска отменили футбольные матчи Серии А. Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсети Х.

"Матчи Серии А "Торино" – "Удинезе", "Кальяри" – "Фиорентина", "Дженоа" – "Лацио" и "Парма" – "Ювентус", запланированные на 21 апреля, будут перенесены", – говорится в сообщении.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в 08:35 по московскому времени. Ему было 88 лет.

Московский Патриархат отметил роль Папы Римского в развитии контактов с католиками. Они поддерживали сотрудничество в различных областях, в том числе в сфере гуманитарной деятельности.