Умер Папа Римский Франциск

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В возрасте 88 лет ушел из жизни Папа Римский Франциск (настоящее имя – Хорхе Марио Бергольо). Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Понтифик умер в 07:35 по местному времени (08:35 по московскому) 21 апреля, отметил кардинал Фаррелл.

"Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его церкви", – добавил он.

Франциск родился 17 декабря 1936 года в аргентинском Буэнос-Айресе. Сперва он проходил обучение по специальности "техника-химика", а после поступил в семинарию.

Далее понтифик учился в Чили, а следом – в колледже Святого Иосифа в Сан-Мигеле, где в 1963-м ему была присвоена степень лиценциата философии, а в 1970-м – лицентиата богословия.

В период с 1960 по 1970 год Франциск преподавал литературу, философию и теологию в католических колледжах Буэнос-Айреса. 13 декабря 1969 года он был посвящен в сан священника и до 1980 года занимал различные посты в иезуитском монашеском ордене Аргентины.

После Франциск служил в Кордовской архиепископии, а до 1986 года являлся ректором теологического факультета в колледже Святого Иосифа и настоятелем прихода в епархии Сан-Мигель. В период с 1992 по 1997 год он был викарным епископом Буэнос-Айреса, в до 1998-го – коадъютором архиепископа Буэнос-Айреса.

Затем до 13 марта 2013 года понтифик являлся архиепископом Буэнос-Айреса, а после этого он был избран Папой Римским. Именно тогда он взял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского.

Начиная с середины февраля 2025 года понтифик находился в больнице. Врачи выявили у него двустороннюю пневмонию.

23 марта Франциск впервые после болезни предстал перед верующими. Спустя время он посетил собор Святого Петра, где молился у могил своих предшественников Пия X и Бенедикта XV.