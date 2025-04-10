Папа Римский появился в соборе Святого Петра без привычного облачения

Фото: ТАСС/ЕРА/GIUSEPPE LAMI

Папа Римский Франциск после долгой госпитализации с воспалением легких посетил собор Святого Петра, передает портал Vatican News.

В соборе понтифик молился у могил своих предшественников Пия X и Бенедикта XV. Также он поприветствовал других верующих, собравшихся в главном католическом храме.

Посетители собора сделали фото и видео понтифика. На них видно, что Папа Римский в инвалидном кресле одет без привычного облачения. На одном из видео понтифик приветствует неизвестного мальчика.

В свою очередь, служба печати Святого престола не дала официальное подтверждение выходу Папы Римского. В ведомстве сослались на то, что это часть личной жизни понтифика.

Понтифика госпитализировали 14 февраля. Врачи диагностировали ему двустороннюю пневмонию. После этого у Папы Римского произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применение кислорода.

Анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови. Вместе с тем медики отмечали, что понтифик преодолел критическую фазу болезни.

23 марта Папа Римский впервые после пневмонии предстал перед верующими. Понтифик вышел на балкон, расположенный на пятом этаже здания. Он спустился туда с последнего, десятого этажа клиники, где находятся его личные апартаменты, которые служили для него больничной палатой на протяжении 38 дней.

Франциск не стал произносить традиционную воскресную проповедь, ограничившись приветствием толпы и благословением.