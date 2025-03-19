Папа Римский перестал нуждаться в вентиляции легких по ночам

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Папе Римскому Франциску больше не нужна вентиляция легких в ночное время, передает служба печати Святого престола.

Отмечается, что клиническое состояние понтифика улучшается. Также его потребность в высокопоточной кислородной терапии сократилась. Служба указала на продолжение прогресса на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии.

Папу Римского доставили в больницу 14 февраля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Позднее у понтифика произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применение кислорода. Анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.

По словам медиков, Папа Римский уже преодолел критическую фазу болезни, однако ему нужно продолжить лечиться в условиях больницы.