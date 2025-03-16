Ватикан впервые с момента госпитализации Папы Римского опубликовал его фото

Фото: vaticannews.va

Ватикан опубликовал первую фотографию Папы Римского Франциска с момента его госпитализации. Кадр был сделан в надомной часовне, которая обустроена в соседней с палатой комнате римской больницы имени Агостино Джемелли, передает пресс-служба печати Святого престола.

Там уточнили, что 88-летний понтифик, лечащийся от сложной формы пневмонии, присутствовал на утренней службе. На фото он запечатлен в соответствующей церковной одежде и без назальных трубок, через которые в течение дня Франциск получает кислородную поддержку.

Также в пресс-службе добавили, что его состояние постоянно улучшается, но для продолжения лечения Папа Римский должен оставаться в больнице.

Понтифик был госпитализирован 14 февраля. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию.

Спустя время у понтифика случился затяжной астматический респираторный приступ, потребовавший применение кислорода. Анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего медики провели переливание крови.

10 марта врачи сообщили, что он преодолел критическую фазу болезни. Однако в Ватикане отметили, что понтифику предстоит продолжить лечение в условиях стационара еще в течение нескольких дней.