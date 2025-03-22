Кардинал Фернандес: папе Римскому Франциску нужно вновь учиться говорить

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Папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить после завершения лечения, заявил кардинал Виктор Мануэль Фернандес. Его словам передает Reuters.

Вместе с тем кардинал опроверг начавшую распространяться в СМИ информацию, в соответствии с которой понтифик якобы планирует отречься от престола. По словам священнослужителя, в настоящий момент Папа Римский идет на поправку и ему становится лучше.

"У папы Римского все хорошо, но кислородная терапия высушивает все. <...> В целом его физическое состояние такое же, как и раньше", – резюмировал кардинал.

Папу Римского доставили в больницу 14 февраля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Позднее у понтифика произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применение кислорода. Анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.

Однако медики заявляли, что Папа Римский уже преодолел критическую фазу болезни. Тем не менее в настоящий период ему все еще необходимо продолжать лечение в больнице.