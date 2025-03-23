Папа Римский Франциск появился перед верующими впервые после болезни

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Папа Римский Франциск, которого в воскресенье, 24 марта, должны выписать из клиники Джемелли, впервые после пневмонии предстал перед верующими. Об этом сообщает РИА Новости.

Понтифик вышел на балкон, расположенный на пятом этаже здания. Он спустился туда с последнего десятого этажа клиники, где находятся его личные апартаменты, которые служили для него больничной палатой на протяжении 38 дней.

Площадь перед зданием медучреждения заполнили верующие, которые приходили увидеть выздоравливающего понтифика. Перед выходом Папы Римского собравшиеся скандировали его имя.

Франциск не стал произносить традиционную воскресную проповедь, ограничившись приветствием толпы и благословением. Тем не менее, Ватикан распространил проповедь в печатном формате.

"Я благодарю всех! Вижу синьору с желтыми цветами, она молодец", – заявил понтифик.

В общей сложности он оставался на свежем воздухе около трех минут. Спустя 10 минут Папа Римский уехал из больницы на автомобиле. Известно, что он направляется в Ватикан в свою резиденцию в Доме Святой Марфы.

Понтифика госпитализировали 14 февраля. Врачи диагностировали ему двустороннюю пневмонию. После этого у Папы Римского произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применение кислорода.

Анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови. Вместе с тем медики отмечали, что понтифик преодолел критическую фазу болезни.