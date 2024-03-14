00:39Общество
Умер Патриарх Болгарской православной церкви
Фото: ТАСС/Zuma/Hristo Vladev
Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Софийский Неофит умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание БГНЕС.
Официальное заявление о смерти патриарха ожидается в ближайшее время. Отмечается, что в ноябре прошлого года предстоятеля БПЦ госпитализировали с заболеванием легких.
Патриарх Неофит родился в Софии в 1945 году. В 1965 году он окончил Черепишскую духовную семинарию, а по окончании в 1971 году Софийской духовной академии его направили на обучение в аспирантуру Московской духовной академии.
После возвращения из Москвы его назначили преподавателем восточно-церковного пения и регентом студенческого хора в Софийскую духовную академию.
В ноябре 1977 года он был возведен в сан архимандрита, а в марте 1994 года – избран митрополитом Доростольским и Червенским с кафедрой в Русе. В 2013 году его избрали Патриархом Болгарским.
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