Сын Шарля де Голля умер в возрасте 102 лет

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Сын бывшего президента Франции Шарля де Голля адмирал Филипп де Голль ушел из жизни в возрасте 102 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал Franceinfo.

"Он умер в ночь со вторника на среду в Национальном институте инвалидов, где проживал два года", – поделился его сын Ив де Голль.

Филипп де Голль родился 28 декабря 1921 года в Париже, он был старшим из трех детей. Мужчина окончил военно-морское училище, после чего в 1940 году вступил в ряды Военно-морских сил Франции.

Он участвовал в нескольких кампаниях в звании прапорщика. Спустя восемь лет получил звание лейтенанта, а в 1956-м – капитана-лейтенанта. В 1980 году де Голль стал адмиралом. Спустя два года он завершил военную карьеру.

С 1986 по 2004 годы работал сенатором от Парижа. В СМИ напомнили, что Филипп де Голль написал ряд работ о своем отце.