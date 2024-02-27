Вячеслава Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев будет похоронен 28 февраля на Новодевичьем кладбище в столице. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе судебной инстанции.

Ранее сообщалось, что прощание состоится в колонном зале Дома Союзов.

Лебедев ушел из жизни 24 февраля в возрасте 80 лет. В больнице уточили, что причиной смерти стала болезнь. До назначения нового главы Верховного суда РФ должность будет занимать первый заместитель Петр Серков.

В связи со случившемся свои соболезнования выразили Владимир Путин, Сергей Собянин, белорусский президент Александр Лукашенко и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. По словам последнего, память о Лебедеве останется не только в сердцах людей, знавших его, но и будет достойно увековечена на государственном уровне.

Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в Москве