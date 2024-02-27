27 февраля, 12:02Политика
Вячеслава Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев будет похоронен 28 февраля на Новодевичьем кладбище в столице. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе судебной инстанции.
Ранее сообщалось, что прощание состоится в колонном зале Дома Союзов.
Лебедев ушел из жизни 24 февраля в возрасте 80 лет. В больнице уточили, что причиной смерти стала болезнь. До назначения нового главы Верховного суда РФ должность будет занимать первый заместитель Петр Серков.
В связи со случившемся свои соболезнования выразили Владимир Путин, Сергей Собянин, белорусский президент Александр Лукашенко и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. По словам последнего, память о Лебедеве останется не только в сердцах людей, знавших его, но и будет достойно увековечена на государственном уровне.
Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в Москве
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