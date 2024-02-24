Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ

Фото: пресс-служба мэра

Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Слова сочувствия мэр написал в официальном телеграм-канале.

"Талантливый юрист, патриот и гражданин, он внес огромный вклад в становление российской государственности. Три с половиной десятилетия, в течение которых Вячеслав Михайлович стоял во главе Верховного суда, составили ярчайшую эпоху в истории отечественного правосудия", – отметил он в публикации.

Собянин подчеркнул, что искренне сопереживает родным и близким Лебедева.

В субботу, 24 февраля, стало известно о кончине председателя Верховного суда. СМИ со ссылкой на медиков уточнили, что Лебедев скончался в возрасте 80 лет в результате болезни.

Временно исполнять обязанности главы Верховного суда будет первый заместитель председателя Петр Серков.

Владимир Путин обратился к родным погибшего с соболезнованиями.