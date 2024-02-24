24 февраля, 12:18Происшествия
Скончался глава Верховного суда Вячеслав Лебедев
Фото: kremlin.ru
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев ушел из жизни в возрасте 80 лет. О его смерти сообщили в пресс-службе инстанции.
Как пишет ТАСС, в больнице уточнили, что причиной смерти стала болезнь.
В 1989 году Лебедев возглавил Верховный суд РСФСР. Позднее он несколько раз переназначался на эту должность.
В 2014 году Лебедев стал председателем нового Верховного суда РФ, который был образован путем слияния Верховного суда и Высшего Арбитражного суда страны.
Читайте также
- Командовавший 9-й ротой в Афганистане Валерий Востротин умер в 71 год
- Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович