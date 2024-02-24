Скончался глава Верховного суда Вячеслав Лебедев

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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев ушел из жизни в возрасте 80 лет. О его смерти сообщили в пресс-службе инстанции.

Как пишет ТАСС, в больнице уточнили, что причиной смерти стала болезнь.

В 1989 году Лебедев возглавил Верховный суд РСФСР. Позднее он несколько раз переназначался на эту должность.

В 2014 году Лебедев стал председателем нового Верховного суда РФ, который был образован путем слияния Верховного суда и Высшего Арбитражного суда страны.