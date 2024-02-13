Командовавший 9-й ротой в Афганистане Валерий Востротин умер в 71 год

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Герой Советского Союза Валерий Востротин, который командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане, ушел из жизни в 71 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на общероссийскую организацию военных инвалидов "Воин", главой которой он был.

"Да, мы подтверждаем", – следует из сообщения.

В оперативных службах уточнили агентству, что причиной смерти стало тяжелое заболевание крови, болезнь длилась долгое время. По словам собеседника СМИ, генерал-полковник до конца старался быть активным.

Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. До 1982 года он возглавлял подразделения 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка.

Также он командовал 9-й парашютно-десантной ротой, по мотивам боя которой за высоту 3 234 снял фильм "Девятая рота" Федор Бондарчук. Востротин дважды получал травмы, один раз рана была тяжелой. В 1988-м получил медаль "Золотая Звезда" и звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

Вместе с тем генерал-полковник с 1994 года по октябрь 2003 года занимал должность замминистра МЧС России.