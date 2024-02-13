Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Востротина

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Дмитрий Харичков

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

Шойгу подчеркнул, что с глубокой скорбью узнал о смерти Востротина. По его словам, генерал-полковник на протяжении всех лет военной службы и затем на ответственных постах в органах госвласти был патриотом и настоящим профессионалом.

Министр обороны рассказал, что за десятилетие их совместной работы в МЧС РФ Востротин всегда отличался надежностью, принципиальностью и порядочностью.

"Наша дружба с тех пор не прерывалась ни на один день", – заявил Шойгу.

О смерти Востротина стало известно ранее днем. Ему был 71 год. В оперативных службах уточнили СМИ, что причиной смерти стало тяжелое заболевание крови. Добавлялось, что генерал-полковник до конца старался быть активным.