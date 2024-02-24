Руководить Верховным судом РФ временно будет первый заместитель Лебедева

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Руководить Верховным судом РФ до назначения нового главы будет первый заместитель председателя суда Петр Серков. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Серков будет исполнять обязанности председателя до выполнения всех процедур, необходимых для назначения нового главы Верховного суда России.

В ближайшее время высшая квалификационная коллегия судей объявит об открывшейся вакансии на пост главы Верховного суда, после этого желающие смогут подать документы.

Ранее стало известно, что председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет от продолжительной болезни. С 1989 года Лебедев занимал пост главы Верховного суда РСФСР, а с 1991 года стал председателем Верховного суда России.