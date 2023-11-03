Вице-адмирал Валерий Исак умер в возрасте 74 лет

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Вице-адмирал Валерий Исак ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитана первого ранга Игоря Курдина.

По его словам, Исак умер в ночь на 3 ноября у себя дома. Вице-адмирал находился в отставке с 2005 года.

Валерий Исак родился 25 января 1949 года в столице Азербайджана. В 1971 году он окончил обучение в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени А. С. Попова.

В 2000-м стал обладателем звания вице-адмирала. С 2000 по 2005 год Исак занимал пост начальника Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. В 2003-м военный возглавлял испытания первой Атомной глубоководной станции АС-12. Она получила прозвище "Лошарик".

Исак был отмечен государственными наградами, а также орденами и знаками отличия ведомственных и общественных организаций.