20 октября, 14:37Политика
Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает "Чечня Сегодня".
Отмечается, что Каримов умер в своем родовом селе Старые Атаги 19 октября. Как уточнили родственники, причиной смерти стала онкология.
Альви Каримов родился в 1950 году в Лениногорске. В разные годы он работал собкором "Интерфакса" и РИА Новости на Северном Кавказе.
С марта 2009 по апрель 2020 года был пресс-секретарем главы Чечни Рамзана Кадырова и начальником информационного управления главы и правительства Чечни.
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