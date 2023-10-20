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20 октября, 14:37

Политика

Умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Бывший пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает "Чечня Сегодня".

Отмечается, что Каримов умер в своем родовом селе Старые Атаги 19 октября. Как уточнили родственники, причиной смерти стала онкология.

Альви Каримов родился в 1950 году в Лениногорске. В разные годы он работал собкором "Интерфакса" и РИА Новости на Северном Кавказе.

С марта 2009 по апрель 2020 года был пресс-секретарем главы Чечни Рамзана Кадырова и начальником информационного управления главы и правительства Чечни.

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