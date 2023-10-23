Умер чемпион РФ по хоккею в составе столичного "Динамо" Суханов

Фото: dynamo.ru

Двукратный чемпион РФ по хоккею в составе московского "Динамо" Дмитрий Суханов умер на 50-м году жизни. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

В пресс-службе "Динамо" уточнили, что о смерти Суханова сообщил партнер по его команде Евгений Грибко.

По информации некоторых телеграм-каналов, в последнее время хоккеист жаловался на здоровье – у него были боли в ногах и низкое давление. Сообщается, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

Суханов был воспитанником Академии "Динамо". В составе бело-голубых выступал четыре года, вместе с командой выиграл чемпионат Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), два раза брал Кубок МХЛ, был финалистом Евролиги.

Кроме того, в составе клуба он стал абсолютным чемпионом России в 1993 году. Свою карьеру он завершил в 1997-м. В 2012–2014 годах он играл за любительскую команду, а затем тренировал любительский клуб "Русичи".