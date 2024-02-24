24 февраля, 13:14Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни главы Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Путин в связи с кончиной Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу", – подчеркнул он.
О смерти Лебедева стало известно в субботу, 24 февраля. СМИ со ссылкой на медиков писали, что он скончался в возрасте 80 лет в результате болезни.
Временным руководителем Верховного суда будет первый заместитель председателя Петр Серков.
В 1989 году Лебедев возглавил Верховный суд РСФСР. После слияния Верховного суда и Высшего Арбитражного суда страны в 2014 году он был назначен на должность председателя Верховного суда РФ.
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