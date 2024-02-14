Автор музыкальной заставки к "Ну, погоди!" умер в возрасте 95 лет

Фото: fortepan.hu/Szalay Zoltán

Композитор из Венгрии Тамаш Деак, который сочинил музыкальную заставку к советскому и российскому мультсериалу "Ну, погоди!", скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил портал 24.hu со ссылкой на родственников Деака.

По информации издания, композитор умер 12 февраля.

За свою жизнь он сочинил свыше 120 звуковых дорожек к мультфильмам. Кроме "Ну, погоди!", композитор стал известен своей музыкой, написанной к мультсериалам "Густав", "Семья Мезга" и "Ловушка для кошек".

Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Он сам научился играть на трубе, а потом начал выступать. С 1959 по 1964 год он работал на Венгерском радио.

С 1964 года Деак руководил биг-бендом, написал большое количество джазовых композиций и симфоний, работал вместе со сценаристами Йожефом Неппом и Йожефом Ромханьи. С 1969 года руководил джазовым классом в музыкальной школе имени Белы Барток в Будапеште. В 2007 году его наградили за заслуги в творчестве.