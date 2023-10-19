Композитора Гладкова похоронили на Ваганьковском кладбище

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Советского и российского композитора Геннадия Гладкова похоронили на Ваганьковском кладбище. Об этом рассказал его помощник Малик Аминов.

"Похороны завершились. Гладкова похоронили в Москве, на Ваганьковском кладбище", – передает РИА Новости его слова.

Церемония проходила в узком кругу: присутствовали только семья и друзья Гладкова. Попрощаться с композитором пришли поэт Юрий Энтин и актер Василий Ливанов.

Венки прислали российское министерство культуры, Государственный симфонический оркестр кинематографии и композитор Владимир Дашкевич.

Народный артист России, автор музыки к более чем 100 фильмам Геннадий Гладков умер 16 октября в возрасте 88 лет. Большую популярность он получил благодаря мультфильму "Бременские музыканты" (1969), ставшему визитной карточкой композитора. Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора в связи с его смертью.



Композитор Гладков умер в возрасте 88 лет