Умер президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук

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Президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Николай Ющук умер в возрасте 82 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава России.

"Ушел из жизни президент университета, почетный заведующий кафедрой инфекционных заболеваний и эпидемиологии МГМСУ имени Евдокимова Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Ющук Николай Дмитриевич", – сказано в заявлении министерства.

На сайте вуза уточнили, что Ющук скончался 17 октября после тяжелой и продолжительной болезни.

Ющук написал около 800 научных работ. Кроме того, под его началом создали Учебно-методическую комиссию Минздрава России, которая объединяет деятельность всех кафедр по инфекционным болезням медицинских вузов РФ. В МГМСУ он начал работать с 1971 года. Уже к 2002 году его назначили ректором вуза, а в 2007 году – президентом института.